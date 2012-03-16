Донецкий врач рассказал об «огромных ошибках» в лечении Оксаны Макар

16 марта 2012, 15:59

Специалисты Донецкого ожогового центра после осмотра Оксаны Макар, жертвы зверского изнасилования в Николаеве, пришли к выводу, что местные врачи совершили огромную ошибку, поместив девушку в обычную больницу, а не в ожоговое отделение. 

Было упущено драгоценное время, необходимое для немедленного спасения пострадавшей, заявила глава Комитета по вопросам здравоохранения Верховной Рады Татьяна Бахтеева, сообщает «Интерфакс-Украина»

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Сейчас «лечением Оксаны Макар занимается руководитель Донецкого ожогового центра Эмиль Фисталь, доктор медицинских наук, профессор, спасший сотни жизней шахтеров, профессионал высочайшего уровня, который принимает участие во всех международных конференциях и является автором 300 научных работ», - заявила Бахтеева.

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По ее словам, состояние здоровья девушки несколько улучшилось, но врачи продолжают бороться за ее жизнь.

«Я вчера лично отправила к Оксане врача, которому 50 лет, который успешно работает и очень известен своим опытом не только в нашей стране, но и в странах СНГ и Европы. Руководитель Донецкого ожогового центра Эмиль Фисталь, доктор медицинских наук, профессор, спасший сотни жизней шахтеров, профессионал высочайшего уровня, принимает участие во всех международных конференциях, является автором 300 научных работ, ночью он поехал с бригадой хирургов к Оксане, взял с собой аппарат для очистки ран -  кавитатор – провел все процедуры, и в результате состояние девочки несколько улучшилось», - рассказала Бахтеева.

Лечение пострадавшей будет продолжено в ожоговом центре где есть, специальная флюидизированная кровать – клинитрон. Таких противоожоговых устройств в Донецке девять, они есть не во всех городах Украины.

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Для транспортировки Оксаны в Донецк был специально подготовлен самолет Як-42, оборудованный специальным трансформатором для энергообеспечения аппарата искусственного дыхания, который поддерживает жизнедеятельность девушки.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 9 марта в Николаеве трое мужчин заманили Оксану Макар в квартиру, изнасиловали ее, а затем, чтобы скрыть следы преступления, попытались задушить и сжечь.

Девушка выжила, однако находится в крайне тяжелом состоянии, ей ампутировали руку и стопы.

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Вечером 13 марта были арестованы все трое соучастников этого преступления. В отношении двух подозреваемых возбуждено уголовное дело статье «изнасилование, совершенное группой лиц», в отношении третьего дополнительно возбуждено дело по статье «покушение на убийство».

фото: novosti-n.mk.ua

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