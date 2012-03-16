Завтра Тигипко станет №2 в Партии регионов

16 марта 2012, 16:03

{1-} На субботу, 17 марта, намечено слияние «Сильной Украины» с Партией регионов. В результате «Сильная Украина» будет упразднена, а ее глава - Сергей Тигипко станет замом главы ПР.

Об этом заявил лидер фракции ПР Александр Ефремов, поясняя по просьбе журналистов механизм слияния двух политических сил, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Ефремов отметил, что сначала состоится первый этап съезда «Сильная Украина», «который, надеюсь, что примет решение принципиальное - влиться в Партию регионов». Затем делегация «Сильной Украины» примет участие в работе съезда ПР.

«Если это решение съезда партии «Сильная Украина» будет принято, значит, они поставят в известность съезд Партии регионов. Съезд Партии регионов включит в состав своей партии тех людей, которые уже обозначились и вступают в нашу партию, и примет решение о том, что Сергей Леонидович Тигипко, вступив в Партию регионов, ему будет вручен партийный билет, будет избран заместителем председателя партии. Затем эта делегация покидает наш съезд и проводит вторую часть съезда «Сильной Украины», где решается вопрос о юридическом роспуске партии», - сказал Ефремов.

Ранее «Главред» сообщал, что Тигипко призвал «сильноукраинцев» объединяться с регионалами и даже выступил с  видеообращением к своим соратникам по  партии  по этому поводу.

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