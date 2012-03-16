Минюст не видит препятствий для лечения Тимошенко за пределами колонии

{1-} Министр юстиции Украины Александр Лавринович считает, что в Украине нет законодательных препятствий для лечения экс-премьера, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко в стационаре за пределами колонии, если возникнет такая необходимость.

"Если реальное состояние здоровья требует лечения в стационаре за пределами (колонии – ред.), то я не вижу никаких препятствий, чтобы это сделать. Законодательство Украины это позволяет", - заявил Лавринович на пресс-конференции в пятницу в Киеве, передаёт Интерфакс – Украина.

Также Лавринович добавил, что Европейский суд не может принимать решение по поводу того где и кого нужно лечить, и тем более не может отменять решение национальных судов Украины. Он принимает решение только по поводу наличия нарушения прав человека по той или иной статье.

Ранее Главред также писал, что адвокат экс-премьера Сергей Власенко заявил о том, что Европейский суд по правам человека своим предписанием обязал государство Украина лечить экс-премьера Юлию Тимошенко в стационаре.

«Сегодня Европейский суд по правам человека вынес предписание в рамках 39-го регламента европейского суда. Им государство Украина обязано проводить лечение Юлии Тимошенко в стационаре специализированного медицинского заведения», - сказал Власенко.

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