Тюремщики не видят оснований для встреч Тимошенко с иностранцами

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Посольство Канады получило отказ от Государственной пенитенциарной службы Украины в посещении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко канадским парламентарием Бобом Декертом.

Соответствующее обращение посольства с просьбой посодействовать в организации встречи парламентария с экс-премьером в колонии, поступило в госпенитенциарную службу 15 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

«Указанное обращение рассмотрено в рамках национального законодательства и со ссылкой на ст. 24, 110 и 138 Уголовно-исполнительного кодекса Украины проинформировано посольство Канады в Украине об отсутствии оснований для посещения отмеченного учреждения (Качановской колони. – Ред.) и встречи с Тимошенко Ю.В.», – говорится в сообщении.

Как ранее писал Главред, 5 марта делегации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, которая прибыла в Качановскую исправительную колонию Харькова, где отбывает наказание Юлия Тимошенко, отказали в посещении экс-премьер министра.

«К сожалению, нас не пустили к Юлии Владимировне, и это только усилило наше беспокойство, которое мы испытывали до этого», – заявила вице-президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Вальбурга Хабсбург Дуглас.

3 марта Пенитенциарная служба Украины также не разрешила членам Парламентской Ассамблеи ОБСЕ посетить экс-премьера Юлию Тимошенко в Качановской исправительной колонии.

Тюремщики заявили, что в адрес руководства ведомства поступило обращение посла Швеции в Украине, который просил разрешить посещение вице-президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Вальбургой Габсбург Дуглас и еще четырьмя представителями разных европейских институтов Юлии Тимошенко в Качановской колонии.

Во всех случаях отказа тюремщики также заявляли, что «в соответствии с действующим законодательством Украины, оснований для предоставления разрешения на такое посещение нет».

фото: most-kharkov.info

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