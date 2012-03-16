Британия выступила против военного удара по Ирану

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Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что его страна не поддерживает идею войны против Ирана.

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По его словам, военная операция, которую может провести Израиль, в настоящее время не оправдана, пишет lenta.ru.

«Не думаю, что израильтянам следует действовать именно сейчас. Мы им сказали, что этого делать не надо и что мы не поддержим подобные действия», - сказал Кэмерон, уточнив, что санкции против Ирана еще не исчерпали себя.

На вопрос об эффективности такой политики сдерживания, премьер-министр ответил, что не считает, что это можно назвать «сдерживанием». «Я за усиление давления», - пояснил он.

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При этом Кэмерон добавил, что выступает категорически против получения Ираном ядерного оружия, поскольку это может вызвать гонку ядерных вооружений в регионе.

Ранее британские СМИ писали, что в случае начала войны против Ирана Великобритания поддержит США. В частности, речь шла о том, что Лондон готов направить на помощь американцам свои корабли и подводные лодки и позволить американским войскам в очередной раз использовать военную базу, расположенную на острове Диего-Гарсиа в Индийском океане.

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Израильское руководство не раз заявляло о том, что санкции против Ирана не работают: ядерная программа этой страны продолжает развиваться с нарастающей скоростью.

В то же время, Израиль заявляет, что вскоре Тегеран достигнет таких успехов, что сможет в сжатые сроки создать ядерное оружие. Именно поэтому, считают в Иерусалиме, с ударом по иранским ядерным объектам более нельзя тянуть.

В США и Европе на это отвечают, что санкции против Ирана еще не заработали в полную силу, поэтому надо дать им хотя бы такой шанс.

Иран настаивает на исключительно мирном характере своей ядерной программы и отвергает обвинения в намерении получить атомное оружие.

фото: vz.ru

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