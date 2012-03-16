Тимошенко и Яценюк разделят мажоритарные округа на двоих

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ВО «Батьківщина» и партия «Фронт змін» разделят между собой 200 мажоритарных округов. Оставшиеся 25 они отдадут остальным партиям, входящим в Комитет сопротивления диктатуре. Политсилы Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка попросили предоставить список кандидатов для рассмотрения возможности их включения в список от единой оппозиции.

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Такую позицию на заседании КОД 15 марта озвучил замглавы «Батьківщини» Александр Турчинов. Об этом со ссылкой на источник, принимавший участие в заседании, сообщает ZN.UA.

По словам источника, в дальнейшем будет рассматриваться возможность поддержки этих кандидатов объединенной оппозицией. При этом выдвигаться они смогут как от самой партии, так и от имени объединенной оппозиции. В обмен на поддержку партия, кандидат от которой будет одобрен, должна отказаться от участия в выборах по пропорциональной системе.

«Если партия отказывается от принятия участия в парламентских выборах по спискам, то ее кандидаты получают шанс быть согласованными и получить поддержку объединенной оппозиции», — резюмировал источник.

Списки должны быть предоставлены в течение 10 дней, уточнил он.

Формальным поводом для заседания послужило письмо, с которым 1 марта глава исполнительного комитета партии «Наша Украина» Сергей Бондарчук обратился к лидерам оппозиционных партий, входящих в КОД, которое содержало требование объяснить заявление Яценюка о том, что объединенная оппозиция уже сформировала список мажоритарных кандидатов.

Кроме того, по словам источника, в письме содержалось требование прекратить делить проценты неутвержденного пока единого списка, а сосредоточиться на утверждении принципов его формирования и принципах определения кандидатов от оппозиционных партий.

Ранее «Главред» сообщал, что 22 января на Софийской площади партии «Батьківщина», Европейская партия, «За Украину!», «Народная самооборона», «Наша Украина», Народный Рух Украины, партия «Реформы и порядок», Партия защитников отечества, ВО «Свобода», Украинская социал-демократическая партия, «Фронт змін» и не входящая в КОД партия «УДАР» Виталия Кличко подписали соглашение о совместных действиях оппозиции.

фото: news.intv.ua

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