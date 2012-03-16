Главного информатора WikiLeaks обвинили в помощи «Аль-Каиде»

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15 февраля, в ходе досудебных слушаний военные прокуроры заявили, что предполагаемый осведомитель WikiLeaks Брэдли Мэннинг был заподозрен в косвенной помощи «Аль-Каиде».

Ранее в отношении Мэннинга были выдвинуты обвинения по 22 пунктам, в том числе в «помощи врагу». Теперь прокуроры назвали этим врагом террористов из группировки «Аль-Каида» на Аравийском полуострове», – передает lenta.ru. со ссылкой на Agence France-Presse

По мнению гособвинения, Мэннинг косвенно помог террористам тем, что передал секретную информацию сайту WikiLeaks, который ее обнародовал.

По словам прокуроров, Мэннинг скачал и отправил WikiLeaks около полумиллиона отчетов о военных действиях в Афганистане и Ираке, сотни тысяч дипломатических посланий, а также видео обстрела с вертолета журналистов Reuters в окрестностях Багдада в 2007 году.

Авокат Мэннинга Дэвид Кумбс (David Coombs), в свою очередь, обвинил прокуроров в «грубой халатности» из-за пренебрежения военными правилами и отказа предоставить информацию, необходимую для защиты. Он потребовал, чтобы правительство представило отчет об ущербе, который Мэннинг своими действиями нанес национальной безопасности США.

В ответ на это военный прокурор Эшден Фейн (Ashden Fein) заявил, что отчет еще не закончен. Кроме того, по его словам, стороне защиты предоставили всю информацию, которая не является засекреченной.

16 марта, досудебные слушания по делу Мэннинга продолжаются. На них должна быть определена дата начала процесса. Гособвинители просили назначить суд на 3 августа, тогда как адвокаты предлагают начать его уже в июне.

Напомним, Брэдли Мэннинг был арестован в Ираке в августе 2010 года. После этого его в течение восьми месяцев держали в американской тюрьме «Куантико». ООН обвинила американские власти в «жестоком, антигуманном и унизительном отношении» к заключенному во время его пребывания там. Впоследствии Мэннинга перевели в военную тюрьму в Форт-Ливенуорте. Точное местонахождение Мэннинга в данный момент неизвестно.

По данным военных источников, его держат недалеко от военной базы в Форт-Миде.

фото: kursiv.kz

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