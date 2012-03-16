Налоговая и таможня выбьют дополнительных 10 млрд. на обещания Януковича

{1-} В Министерстве экономического развития и торговли Украины считают, что реализацию социальных инициатив Президента Виктора Януковича можно профинансировать за счет дополнительных поступлений от таможенной и налоговой служб, а также от приватизации. Об этом заявил заместитель министра экономики Вадим Копылов.

Копылов отметил, что около 7-7,5 млрд.грн. могут дать дополнительные поступления от таможенных процедур, 2,5 млрд.грн. - от налоговой службы. Около 6,5 млрд.грн., по его словам, может поступить от приватизации, передаёт ЛIГАБiзнесIнформ.

Напомним, в Государственной налоговой службе заявили, что финансирование социальных инициатив Президента Виктора Януковича не приведет к усилению фискального давления и не требует резкого увеличения сборов в бюджет.

По данным налоговиков, за два месяца текущего года в госбюджет поступило 27,9 млрд. грн., "что на 1,7 млрд. грн. больше, чем в начале прошлого года".

"Плановые задания Минфина перевыполнены. По мнению специалистов ГНС, сегодня мониторинг фиксирует стабильное развитие экономики с перспективой медленного роста. По скорректированным прогнозам, налоговые поступления несколько превысят запланированные показатели, в основном - вследствие дальнейшей детенизации экономики", - сказано в сообщении.

Ранее Главред также сообщал, что Николай Азаров считает, что реализация социальных инициатив Президента Виктора Януковича обойдется в 2012 году почти в 25 млрд грн.

«Скажем, весь пакет этих социальных мероприятий примерно будет стоить около 25 млрд грн.», – сообщил премьер-министр.

В то же время он подчеркнул, что эта сумма не столь значительна по сравнению со всеми бюджетными расходами и не может вызвать инфляцию.

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