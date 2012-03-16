В Германии обнаружен ржавый контейнер с ядерными отходами

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В Германии на складе энергетического концерна EnBW обнаружили проржавевший контейнер с радиоактивными отходами.
По данным компании, контейнер находился во временном хранилище для слабо- и среднерадиоактивных отходов в Некарвестхайме (Neckarwestheim). По заверениям EnBW, его герметичность не была нарушена, пишет lenta.ru.
Компания запустила проверку всех семи тысяч контейнеров, которые хранятся на различных складах. В ходе инспекции контролеры уже нашли еще одну испорченную цистерну.
Ранее поврежденные контейнеры с радиоактивными отходами были обнаружены во время проверки на складе в Брунсбюттеле (Brunsbuettel). Атомная электростанция в этом городе принадлежит компаниям Vattenfall и E.ON. После того как правительство Германии приняло решение об отказе от атомной энергетики летом 2011 года, АЭС там была остановлена.
Власти Шлезвиг-Гольштейна сообщили о нарушениях при хранении атомных отходов в Брунсбюттеле в начале марта 2012 года.
Как пишут немецкие СМИ, правительство знало об этом с января, но не торопилось информировать общественность. Оппозиция, узнав о нарушениях, потребовала лишить компанию Vattenfall, которая занимается непосредственным управлением АЭС, лицензии за халатное отношение к хранению отходов.
фото: n24.de
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