На Львовщине» погиб горняк-монтажник

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В пятницу, 16 марта, на шахте «Червоноградская» госпредприятия «Львовуголь» в результате обрушения породы погиб горномонтажник 1973 года рождения.
Об этом со ссылкой на техинспектора по труду Укруглепрофсоюза при Львовском теркоме Петра Смаля сообщает ПРУП.
В 12.35. внезапно «сел» штрек по пласту «Межиричанский», закрепленный арочным креплением, обрушилось около 11 рам крепления, застигнув шахтера. На предприятие оперативно прибыли вызванные бойцы Горноспасательной службы, которые приступили к поисково-спасательной операции. Но, к сожалению, спасти горномонтажника не удалось, он погиб под обрушением.
Тело шахтера уже обнаружено, сейчас горноспасатели высвобождают его из-под завала.
На предприятии создана комиссия специального расследования, которая совместно с органами Профсоюза выясняет точные обстоятельства и причины трагедии.
Ранее «Главред» сообщал, что в Донецкой области на шахте имени Чапаева в городе Шахтерск из-за обрушения породы погибли два человека.
фото: dfact.net
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