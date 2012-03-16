На Львовщине» погиб горняк-монтажник

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В пятницу, 16 марта, на шахте «Червоноградская» госпредприятия «Львовуголь» в результате обрушения породы погиб горномонтажник 1973 года рождения.

Об этом со ссылкой на техинспектора по труду Укруглепрофсоюза при Львовском теркоме Петра Смаля сообщает ПРУП.

В 12.35. внезапно «сел» штрек по пласту «Межиричанский», закрепленный арочным креплением, обрушилось около 11 рам крепления, застигнув шахтера. На предприятие оперативно прибыли вызванные бойцы Горноспасательной службы, которые приступили к поисково-спасательной операции. Но, к сожалению, спасти горномонтажника не удалось, он погиб под обрушением.

Тело шахтера уже обнаружено, сейчас горноспасатели высвобождают его из-под завала.

На предприятии создана комиссия специального расследования, которая совместно с органами Профсоюза выясняет точные обстоятельства и причины трагедии.

Ранее «Главред» сообщал, что в Донецкой области на шахте имени Чапаева в городе Шахтерск из-за обрушения породы погибли два человека.

фото: dfact.net

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