Растерзанная собаками девушка была изнасилована

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Погибшая в Симферополе девушка, которая была найдена 15 марта со множеством укушенных ран, перед смертью была изнасилована. Прокуратура возбудила уголовное дело.

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма, передает УНИАН.

Получены результаты вскрытия. Дело открыто по ч.3 ст. 152 Уголовного кодекса.

Проводятся судебные экспертизы.

Напомним, ранее милиция в Симферополе заявляла, что на теле истерзанной девушки нет следов от других травм, кроме ран, нанесенных зубами животных.

«В ходе первичного медицинского исследования наличие других телесных повреждений, кроме возникших вследствие действий зубов животных, не установлено. Сведения о совершении в отношении потерпевшей других неправомерных действий (СМИ со ссылкой на неназванного жителя Каменки сообщают о возможном изнасиловании девушки – ред.) проверяются. Расследование резонансного уголовного дела находится на контроле прокуратуры автономной республики», - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред ранее, в дачном массиве Каменка вблизи Симферополя, неподалеку от которого находится городская свалка, утром 15 марта нашли 25-летнюю девушку в разорванной одежде с многочисленными укушенными ранами. Девушка перед смертью виделась с двумя молодыми мужчинами. Они выпивали. А потом якобы оставили знакомую на скамейке автобусной остановки и распрощались.

фото: e-crimea.info

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