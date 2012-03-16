В Британии запретили использовать слова «муж» и «жена»

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В 2015 году, когда в Великобритании в силу вступит закона об однополых браках, будет введен запрет на использование в официальных документах таких традиционных слов и понятий как «муж» и «жена».

В феврале во Франции было запрещено в официальной практике использовать обращение «мадемуазель». В течение веков это слово использовалось для обозначения незамужней девушки. Однако сейчас власти Великобритании пошли еще дальше, решившись отменить слова «муж» и «жена», передают Вести.ру.

Английские власти пошли на такой шаг в связи с тем, что в однополых браках, которые с 2015 года будут обладать одинаковым социальным и государственным статусом с традиционными, подобных различий не делается. Однако слово «супруги» сохранится в качестве официально признанного.

По информации СМИ, действующие в Великобритании христианские церкви уже выступили против уравнивания в правах традиционных и однополых браков. По их мнению, это приведет «к распаду социальной материи» современного британского общества и вызовет «конец цивилизации».

фото: kaliningradfirst.ru

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