Суд арестовал третью участницу акции панк-группы Pussy Riot

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16 марта, Таганский суд Москвы арестовал Екатерину Самуцевич - третью предполагаемую участницу акции панк-группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве, передает РАПСИ.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

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Защита Самуцевич намерена обжаловать решение об аресте вплоть до Европейского суда по правам человека.

В свою очередь, адвокат арестованной на заседании предлагала суду избрать для подзащитной любую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

«Подписка о невыезде, домашний арест или залог на сумму до 200 тысяч рублей - предлагаю любую меру пресечения, не связанную с лишением свободы», - сказала адвокат Виолетта Волкова.

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Защитница отметила, что ее клиентка, на всех следственных действиях называвшаяся Ириной Локтевой, скрывала свои данные из соображений безопасности в связи с резонансом дела.

Несмотря на то, что официальной работы у Самуцевич не имеется, защитник отметила, что ее подзащитная живет с отцом и его заработок является источником дохода семьи. Сама же 29-летняя обвиняемая считает, что обвинение «не соответствует закону».

По словам следователя, правоохранительные органы предполагают причастность девушки к другим аналогичным преступлениям. Кроме того, следствию не известны источники дохода, «понятно, что их нет».

Следователям так и не удалось установить, где именно проживает обвиняемая.

По словам оперативников, Самуцевич «противодействуе следствию очевидно», отмечая непредставление данных о себе еще в статусе свидетеля.

Напомним, участники панк-группы были задержаны за «выступление» в храме Христа Спасителя в Москве. Пять девушек 21 февраля пришли в храм, надели маски, вбежали в солею и амвон, вход на которые запрещен, подошли к алтарю, включили звукоусиливающую аппаратуру и стали выкрикивать оскорбления в адрес священнослужителей и верующих.

В рамках расследования уголовного дела 3 марта были задержаны четверо активистов группы - три девушки и мужчина. Еще две активистки группы Pussy Riot были задержаны на следующий день, 4 марта.

Следствие предъявило предполагаемым участницам акции Надежде Толоконниковой и Марии Алехиной обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Максимальная санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.

фото: ntv.ru

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