Европейский суд дал Украине срок для решения вопросов по Тимошенко

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину обеспечить надлежащую медицинскую помощь бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко и потребовал до 22 марта решить вопросы, касающиеся условий этого лечения.

«Европейский суд по правам человека принял решение 15 марта 2012 года указать украинскому правительству, в соответствии со статьей 391 регламента суда, на необходимость того, чтобы бывший украинский премьер-министр Юлия Тимошенко получила адекватное медицинское лечение в соответствующем учреждении», – цитирует Интерфакс-Украина пресс-релиз, размещенный на сайте ЕСПЧ 16 марта.

В то же время, министр юстиции Украины Александр Лавринович на пресс-конференции 16 марта в Киеве отметил, что его ведомство 15 марта получило из ЕСПЧ дополнительные вопросы, которые касаются обеспечения условий для лечения Юлии Тимошенко. По его словам, Украина должна дать ответы на поставленные вопросы до 22 марта.

Как ранее писал Главред, министр выразил мнение, что в Украине нет законодательных препятствий для лечения экс-премьера в стационаре за пределами колонии, если возникнет такая необходимость.

«Если реальное состояние здоровья требует лечения в стационаре за пределами колонии, то я не вижу никаких препятствий, чтобы это сделать. Законодательство Украины это позволяет», – заявил Лавринович.

Комментируя возможности для лечения Тимошенко, министр напомнил, что к ней были допущены и иностранные врачи. По его словам, он «не нашел других таких примеров «в практике других стран». «Это ясная демонстрация того, что здоровье человека находится над политикой, над всякими наказаниями», – подчеркнул он.

фото: ili.com.ua

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