В Вашингтоне во время демонстрации у посольства Судана был арестован американский актер Джордж Клуни.

Демонстрация проходила в знак протеста против действий суданских властей в собственной стране, которые, по утверждению демонстрантов, спровоцировали гуманитарный кризис и гибель «невинных мужчин, женщин и детей», пишет Би-Би-Си.

Протестующие требовали, чтобы власти Судана позволили гуманитарным организациям помочь жителям страны.

Накануне Клуни выступил перед комитетом Сената США, рассказав о страданиях мирного населения юга Судана, свидетелем чего он стал во время недавней поездки в Южный Кордофан.

Жители этого штата на юге Судана фактически стали заложниками военного конфликта между мятежниками и суданскими вооруженными силами.

Напомним, во время его последнего путешествия Джордж Клуни на вершины гор Нуба, где проходят боевые действия между правительственной армией Khartmoun и повстанцами, актер заглянул смерти в лицо.

После поездки в Нью-Йорк актер, не готовый подтвердить слухи о собственной гомосексуальности, но поддерживающий однополые браки, отправился в Вашингтон, где его ожидали в Сенате США. Там он рассказал о новом проекте, касающемся ситуации в Судане, под названием Satellite Sentinel Project, и ознакомил правительство страны с драматическим положением дел.

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