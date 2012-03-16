УЕФА оставил в силе дисквалификацию Рыбки

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Апелляционный комитет УЕФА оставил в силе вердикт о двухгодичной дисквалификации вратаря ФК «Шахтер» (Донецк) Александра Рыбки за употребление допинга.

Решение было вынесено после рассмотрения апелляции спортсмена, сообщает УНИАН.

«Это чрезвычайно жесткий вердикт, никак не соответствующий тяжести проступка футболиста», – отметили в пресс-службе ФК «Шахтер» (Донецк) и подчеркнули, что Рыбка «настроен продолжать борьбу и подавать новую апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне».

«Клуб с пониманием относится к этому решению игрока «Шахтера», – резюмировали в ФК.

Как ранее писал Главред, донецкий «Шахтер» в конце января получил из UEFA решение по делу Александра Рыбки, согласно которому вратарь горняков дисквалифицирован на 2 года за употребление допинга.

«Самое обидное, что речь идет не о каком-то мудреном с медицинской точки зрения стимуляторе, а о безобидном мочегонном препарате, который стоит копейки и продается в любой аптеке», – заверил тогда представитель «Шахтера».

«Футболист принимал его, чтобы сбросить вес. Но поскольку с помощью этого лекарства можно завуалировать присутствие в организме настоящего допинга, он тоже занесен в перечень запрещенных препаратов», – отметил генеральный директор клуба Сергей Палкин.

Гендиректор «Шахтера» также подчеркнул, что Рыбка должен был знать о том, что ни одна таблетка не может быть принята футболистом без ведома врачей команды.

«Скорее всего, можно говорить об инфантильности, безответственности самого вратаря, который подвел не только себя, но и команду», – считает Палкин.

Справка: Александр Рыбка выступает за ФК «Шахтер» с июля 2011 года. Игрок национальной сборной Украины. Чемпион Украины и обладатель Кубка Украины 2007 года. Серебряный призер чемпионата Европы U-21 2006 года.

фото: shahta.org

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