Сын Каддафи купил круизный лайнер с отсеком для акул

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Ганнибал Каддафи, четвертый сын Муаммара Каддафи, до гражданской войны в Ливии заказал судно с отсеком для акул. рассчитанное на три с половиной тысячи человек.

Как сообщают СМИ, Ганнибал, ранее заведовавший судоходством в Ливии, приобрел лайнер Phoenicia после того, как не смог за короткий срок заказать какое-либо судно. Он попросил, чтобы внутри лайнера сделали отсек, в котором в морской воде должны были плавать две тигровые, две белые и две черноперые акулы. Для ухода за животными на судне должны были постоянно присутствовать четыре биолога, сообщает lenta.ru. со ссылкой на The Daily Telegraph.

На аукцион выставлена окровавленная рубашка Каддафи

После того, как Ганнибал бежал в Алжир, судно выставили на продажу. Спустя девять месяцев его приобрела круизная компания MSC Cruises - та самая, у которой ливиец не смог заказать лайнер. Переименовав Phoenicia в MSC Preziosa, в марте 2013 компания начнет устраивать на лайнере круизы по греческим островам.

Однако MSC Cruises изменит конструкцию лайнера, так что отсека для акул в нем больше не будет.

фото: thejamkingshow.com

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