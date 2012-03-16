На Луганщине перевернулся грузовик, двое погибших (ФОТО)

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В Лисичанске Луганской области перевернулся грузовой автомобиль ЗИЛ. Водитель и пассажир грузовика погибли на месте происшествия.
Автомобиль ЗИЛ, груженный сахаром, спускался по улице Свердлова. На пересечении с улицей Машиностроителей водитель не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся и столкнулся с электроопорой, сообщает Час пик.
Водитель и пассажир погибли. На месте аварии работают сотрудники ГАИ и МЧС.
Как ранее писал Главред, 15 марта в Запорожье перевернулся пассажирский микроавтобус, 2 человека доставлены в больницу.
ДТП произошло вечером 15 марта в Заводском районе Запорожья.Напротив электроопоры водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся.
Как утверждают представители правоохранительных органов, выезжавших на место ДТП, в момент аварии в маршрутке находилось 13 человек.
Двоим пассажирам понадобилась медицинская помощь. По данным медиков, одна из женщин была после обследования отправлена домой, так как повреждений требующих стационарного лечения не оказалось, а вторую женщину госпитализировали в 9-ю горбольницу г. Запорожья с вывихом ключицы и повреждениями суставов.
фото: Час пик
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