Новый президент Молдовы призвал к выводу российских войск из Приднестровья

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Новый президент Молдовы Николае Тимофти выступил за вывод российских войск с территории непризнанной республики Приднестровье и замену действующих там миротворцев гражданскими наблюдателями с международным мандатом.

Также президент высказался за мирное разрешение приднестровского конфликта (с сохранением действующего формата переговоров, к которым в качестве гаранта привлечена Россия-ред.), сообщает РБК.

Ранее президент отмечал, что является сторонником курса действующего руководства Молдавии на сближение с Европой. В качестве цели для первого своего зарубежного визита в качестве президента он выбрал Брюссель.

На территории Молдавии и Приднестровья во времена СССР размещалась 14-я общевойсковая армия. Ограниченная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Молдавии в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992г. главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. В настоящее время в Приднестровском регионе Молдавии находятся около 1,5 тыс. российских военнослужащих.



Власти Молдовы, которые продолжают считать самопровозглашенную республику Приднестровье молдавской территорией, неоднократно требовали вывести оттуда российские войска (с возможной заменой на международный контингент миротворцев).

Такие требования звучали еще в то время, когда у власти в Молдавии была компартия во главе с Владимиром Ворониным. Позднее пришедшая к власти либерально-демократическая коалиция, взявшая курс на интеграцию в ЕС, предъявляла России аналогичные претензии.

Напомним, Россия официально не признает независимости Приднестровья (самопровозглашенная республика вообще не получила международного признания-ред.), однако оказывает ему экономическую помощь.

фото: csm.md

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