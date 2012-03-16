Николаевского насильника к даче показаний готовили профессионалы

{1-} С одним из подозреваемых в зверском изнасиловании Оксаны Макар в Николаеве перед дачей показаний явно поработали профессионалы: вспоминая подробности преступления он говорит только о себе, не упоминая своих товарищей, то есть принимает всю вину на себя.
Об этом в эфире одесского телеканала АТВ заявили юристы – эксперты и журналисты, обсуждая изнасилование и сожжение 18-летней Оксаны Макар, передает «Новости N».
Гостями студии стали юристы Александр Мизин и Александр Гун, а также координатор акции протеста Евгения Матейчук и соорганизатор акции протеста Денис Плишко.
Участники программы попытались проанализировать действия прокуратуры, которая вначале выпустила двоих подозреваемых на подписку о невыезде.
Юристы считают, что подозреваемых нужно было оставить в СИЗО до выяснения всех обстоятельств дела.
Кроме того, адвокаты уверены, что перед дачей показаний с одним из подозреваемых, Евгением Краснощеком, определенно поработали эксперты: мужчина, вспоминая подробности преступления, говорит только о себе, не упоминая своих товарищей, то есть всю вину он берет на себя.
Все участники передачи признали исключительную важность общественного движения, которое поднялось на поддержку пострадавшей и против безнаказанности «мажоров».
Фото: novosti-n.mk.ua
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