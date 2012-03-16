Во львовских маршрутках запретили русские песни

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Львовский областной совет запретил включать русскоязычную музыку в общественном транспорте.

Об этом говорится в Программе развития украинского языка, украинской культуры и исторического сознания граждан Украины на территории Львовской области на 2012-2014 годы, принятой облсоветом, сообщает Львовский портал. За соответствующее решение проголосовали 65 депутатов.

Программа призвана обеспечить распространение функций и сфер применения государственного языка, распространение украинской культуры во всех ее проявлениях, формирование целостного национального информационно-культурного пространства.

Мероприятия Программы предусматривают:

– обогащение духовного потенциала подрастающего поколения путем создания украиноязычного продукта в местном телеэфире;

– приобретение и популяризацию материалов по культуре речи, малоизвестных страниц украинской истории;

– создание электронной библиотеки украинской литературы;

– поддержку театральных постановок по произведениям украинских драматургов;

– проведение фестиваля новой украинской песни;

– выявление и поддержку молодых талантов путем проведения художественных мероприятий;

– популяризацию современного украинского искусства через организацию выставок;

– популяризацию украинского художественного продукта путем поддержки гастрольных поездок.

На финансирование программы предусмотрено 4, 93 миллиона гривен. В частности, объем средств на 2012 год составляет 1, 2 миллиона, на 2013 год - 2,13 миллиона, на 2014 год - 1,6 миллиона гривен.

Как ранее писал Главред, депутат Львовского облсовета от ВО «Свобода» Ирина Фарион, комментируя интервью регионала Юрия Болдырева, заявила: «Не читаю, что пишут вырожденные идиоты»

«В свое время у нас был совместный (с Болдыревым. – Ред.) эфир на Первом национальном радио. Еще тогда я поняла, что человека такого умственного уровня не нужно сажать в тюрьму. Для него это будет как курорт», – заявила депутат.

Эти заявления стали ответом на заявление народного депутата от Партии регионов Юрия Болдырева, что «галичане должны понимать, что они в этой стране приживальщики, и, как всякие приживальщики, должны знать свое место».

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