Евросоюз хочет вернуть послов в Беларусь

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Кэтрин Эштон, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза потребовала от стран-членов ЕС вернуть послов в Беларусь в течение недели.

Как рассказали представители дипломатических кругов ЕС, Эштон выразила мнение, что послы должны вернуться в Белоруссию до саммита глав МИД стран Евросоюза, который пройдет 22-23 марта. Как ожидается, на этой встрече могут быть приняты новые санкции в отношении Минска, сообщает lenta.ru. со ссылкой на Agence France-Presse.

Как сообщалось, послы 27 стран-членов ЕС были отозваны из Белоруссии в конце февраля. Этому предшествовало возвращение на родину высокопоставленных белорусских дипломатов из Варшавы и Брюсселя, а также рекомендации белорусских властей польскому послу и представителю ЕС покинуть Минск.

Дипломаты были отозваны после введения со стороны ЕС очередных санкций в отношении Белоруссии. 27 февраля стало известно о том, что более 20 граждан республики будут дополнительно внесены в «черный список» лиц, которым запрещен въезд на территорию Евросоюза. В их число попали высокопоставленные силовики и судьи, причастные к преследованию белорусских оппозиционеров.

Напомним, санкции Евросоюза в отношении Белоруссии были введены в связи с жестким подавлением антиправительственных акций, прошедших после президентских выборов в декабре 2010 года, а также другими нарушениями прав человека, допускаемыми, по мнению ЕС, правительством Александра Лукашенко.

фото: aze.az

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