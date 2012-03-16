Свободовцы потребовали запретить «Свадьбу в Малиновке»

В Украине могут запретить к показу одну из самых популярных советских музыкальных комедий «Свадьба в Малиновке». С таким требованием выступили представители ВО «Свобода», после того, как 14 марта на сцене житомирской филармонии был показан спектакль «Свадьба в Малиновке» в исполнении артистов Музыкального театра «Петербургская оперетта».

Националисты настаивают на том, чтобы гастроли российского театра были прерваны, а также обращаются к прокуратуре и МВД с просьбой проверить законность демонстрации «антиукраинской», по их мнению, оперетты. Как заявили участники объединения «Свобода», «подобные произведения имеют откровенное реваншистское направление и пропагандируют «Русский мир». Они отмечают, что украинцы показаны в пьесе «пьяницами и ворами, а отряды местной самообороны, защищавшие украинские земли от московско-большевистских орд, названы бандами», сообщает ИТАР-ТАСС.

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Несмотря на это спектакль, по словам директора Житомирской филармонии Петра Доценко, прошел с большим успехом, и ни в зале, ни около здания филармонии не было никаких инцидентов или выступлений.

Как, театральное действо очевидно понравилось зрителям: они высоко оценили работу актерского коллектива, вокальные данные исполнителей и танцевальные номера. Сам Доценко не усмотрел в спектакле ничего унизительного для своей страны: по его мнению, главные темы постановки — любовь, доброта и верность.

Реакции властей страны и Житомира на призывы представителей «Свободы» запретить знаменитую пьесу пока не последовало.

Напомним, несколько дней назад в Украине хотели запретить к показу фильм «Август. Восьмого». Но вскоре прокатная лецензия была фильму возвращена после того, как экспертная комиссия приняла решение о разрешении проката «Август. Восьмого» большинством голосов.

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