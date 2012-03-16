«Нафтогаз» съедает вдвое больше, чем зарабатывает

Государственная поддержка НАК «Нафтогаз Украины» вдвое выше, чем поступления в бюджет от этой компании.

Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский.

«Та структура, которая должна наполнять бюджет, быть донором для бюджета, к сожалению, она превратилась с 2009 года на реципиента. То есть, объем государственной поддержки «Нафтогаза» в два раза превышает объем платежей, доходов, которые платит «Нафтогаз» в государственный бюджет. Это абсолютно аномальное явление для любой экономики», – цитирует замминистра Интерфакс-Украина.

Напомним, в государственный бюджет Украины на 2012 год заложена докапитализация «Нафтогаз Украины» в объеме 12 млрд грн путем выпуска облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

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С 2009 года правительству приходится частично покрывать дефицит «Нафтогаза», вызванный разницей между ценами импорта российского газа и внутренними тарифами, за счет увеличения его уставного капитала, которое производится путем оплаты акций новой эмиссии ОВГЗ. Затем «Нафтогаз» продает эти облигации или заключает сделки РЕПО с банками, что позволяет ему оплатить закупку российского газа.

Первый раз подобное решение о капитализации «Нафтогаза» приняло правительство Юлии Тимошенко летом 2009 года: тогда уставный капитал был увеличен сразу на 18,6 млрд грн – до 24,165 млрд грн.

С тех пор таким способом уставный капитал НАК был доведен до 49,84 млрд грн.

В России заявили, что Украина тупо требует снижения цены на газ

Как ранее писал Главред, премьер-министр Николай Азаров на днях заявил, что в случае неудачных переговоров с Россией Украина будет покупать газ у немецкой компании, что будет дешевле, чем напрямую из России.

«Украина покупает значительно больше российского газа, чем Германия, и при этом приходится платить гораздо более высокую цену, хотя наши экономические показатели значительно ниже, чем немецкие», – заметил Азаров.

Премьер также сообщил, что «Нафтогаз» планирует выкупать российский газ у немецкого концерна RWE так называемым методом реверсного потока. Он отметил, что в случае неудачного исхода переговоров с Россией Украина «будет покупать фактически российский газ у немецкой компании, что будет дешевле, чем напрямую из России». «Это было бы парадоксально», – отметил Азаров.

Справка: НАК «Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны, является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.

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