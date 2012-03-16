На Львовщине учредили премию имени Степана Бандеры

{1-}
Львовский областной совет учредил областную премию в сфере государственного строительства имени лидера ОУН Степана Бандеры.
Положение о премии депутаты утвердили на сессии облсовета 16 марта.
Премией будут отмечать общественных и политических деятелей, общественные и научные учреждения или отдельных ученых за весомый вклад в развитие украинского национального государства, важные общественно-политические решения и научно-теоретические разработки в сфере государственного строительства, сообщает Интерфакс-Украина.
Если кандидаты не будут соответствовать заявленным требованиям, то возможно присуждение премии в отдельных номинациях или отказ от присуждения премии вообще.
Согласно документу, денежное вознаграждение каждого из лауреатов премии составит 20 тыс грн. Премию будут ежегодно присуждать накануне 1 января – дня рождения Бандеры. В текущем году, в виде исключения, премию вручат 30 июня – в день провозглашения Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года во Львове.
Как ранее писал Главред, Львовский областной совет запретил включать русскоязычную музыку в общественном транспорте.
Об этом говорится в Программе развития украинского языка, украинской культуры и исторического сознания граждан Украины на территории Львовской области на 2012-2014 годы, принятой облсоветом, сообщает Львовский портал. За соответствующее решение проголосовали 65 депутатов.
Программа призвана обеспечить распространение функций и сфер применения государственного языка, распространение украинской культуры во всех ее проявлениях, формирование целостного национального информационно-культурного пространства.
Новости по теме:
Во львовских маршрутках запретили русские песни
Фарион обиделась за Галичину и ответила «идиоту-вырожденцу» Болдыреву
Регионал обозвал галичан приживальщиками
В Ровно к 70-летию УПА напишут 12 историй и выложат в соцсетях