На Львовщине учредили премию имени Степана Бандеры

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Львовский областной совет учредил областную премию в сфере государственного строительства имени лидера ОУН Степана Бандеры.

Положение о премии депутаты утвердили на сессии облсовета 16 марта.

Премией будут отмечать общественных и политических деятелей, общественные и научные учреждения или отдельных ученых за весомый вклад в развитие украинского национального государства, важные общественно-политические решения и научно-теоретические разработки в сфере государственного строительства, сообщает Интерфакс-Украина.

Если кандидаты не будут соответствовать заявленным требованиям, то возможно присуждение премии в отдельных номинациях или отказ от присуждения премии вообще.

Согласно документу, денежное вознаграждение каждого из лауреатов премии составит 20 тыс грн. Премию будут ежегодно присуждать накануне 1 января – дня рождения Бандеры. В текущем году, в виде исключения, премию вручат 30 июня – в день провозглашения Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года во Львове.

Как ранее писал Главред, Львовский областной совет запретил включать русскоязычную музыку в общественном транспорте.

Об этом говорится в Программе развития украинского языка, украинской культуры и исторического сознания граждан Украины на территории Львовской области на 2012-2014 годы, принятой облсоветом, сообщает Львовский портал. За соответствующее решение проголосовали 65 депутатов.

Программа призвана обеспечить распространение функций и сфер применения государственного языка, распространение украинской культуры во всех ее проявлениях, формирование целостного национального информационно-культурного пространства.

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