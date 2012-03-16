Чиновников ФБР заподозрили в получении денег от моджахедов

{1-}

Американских чиновников, экс-директора ФБР Луиса Фри (Louis Freeh), а также бывшего главу Объединенного комитета начальников штабов Хью Шелтона (Hugh Shelton), обвиняют в том, что они получали деньги от вооруженной иранской организации.

По данным СМИ, Луис Фри возглавлял ФБР в 1993-2001 годах, а Хью Шелтон занимал пост главы комитета начальников штабов в 1997-2001 годах. Они попали под подозрение в связи с получением средств от Народных моджахедов Ирана. В США считают эту организацию террористической.

Фри и Шелтон в ходе различных конференций и собраний призывали исключить НМИ из списка террористических структур. От компаний, которые организовывали эти мероприятия, потребуют рассказать об источниках их финансирования. Власти подозревают, что средства на подобные выступления выделяли сами НМИ. По словам источников MSNBC, в качестве платы за выступления бывшие чиновники получили сотни тысяч долларов.

Расследование проводит министерство финансов США.

За то, чтобы НМИ исключили из списка террористических организаций, участвовали 40 бывших высокопоставленных американских чиновников. Многие из них, по данным собеседников MSNBC, получали за каждое выступление примерно по 30 тысяч долларов и более и летали на конференции в европейские столицы первым классом. Бывшие чиновники утверждали, что, как им сказали, все это оплачивают сторонники НМИ, а не сама группировка.

НМИ стремятся свергнуть нынешний иранский режим. Ранее телеканал MSNBC со ссылкой на источники в американской разведке сообщал, что боевики НМИ, обученные Моссадом, были причастны к убийству иранских ученых, работающих над ядерной программой Ирана. Группировка отвергла подобные утверждения.

Евросоюз исключил НМИ из списка террористических организаций в 2009 году.

фото: rus.ruvr.ru

Новости по теме:

Скрытая война: бомбы рвутся на чужой территории



За убийство мирных афганцев талибы будут отрезать головы американцам (ВИДЕО)



Саркози обвиняют в том, что Каддафи финансировал его предвыборную кампанию

США расширили список террористических организаций

