«Картофельная революция» началась в Греции

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«Картофельной революцией» назвали греки явление приобретения у фермеров картошки напрямую, без посредников. Сотни греков скапливаются вокруг грузовиков, чтобы купить мешок картошки.

Цена при покупке овощей напрямую снижается почти вдвое, а это важно, особенно в то время, когда Греция преодолевает крупнейшую в истории рецессию. Некоторые супермаркеты в ответ также были вынуждены снизить цены свои товары, сообщает Би-Би-Cи.

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Люди из очереди за картошкой говорят: «Зарплаты очень низкие, налоги - большие, а цены на продукты неподходящие. Мы платим много денег за основные продукты, такие как картофель. А это настоящая «картофельная революция».



По их словам, греки ждут такую же революцию с другими основными продуктами питания. По такой же схеме можно организовать продажу риса, муки и оливкового масла. Это движение, которое приносит выгоду обеим сторонам: покупатели получают продукт по более дешевой цене, а фермеры зарабатывают на продаже своей продукции, не платя при этом большого налога для оптовиков.



По словам Стелиоса Лоаннидиса, посредники эксплуатируют фермеров, покупая продукты по низким ценам. Мы хотим помочь потребителям в это трудное время», - сказал он.

фото: teleobektiv.ru

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