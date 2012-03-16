Украина вовремя расплатится с долгами – Минфин

Украина вовремя и в полном объеме выполнит свои кредитные обязательства.

Об этом сообщается в заявлении министерства финансов, размещенном на официальном сайте ведомства.

В связи с «различными комментариями относительно взаимоотношений Украины с Международным валютным фондом и возможности Правительства обслуживать свои долговые обязательства», которые появились в последнее время, минфин заявляет, что «состояние государственных финансов и внутреннего финансового рынка позволяет Министерству финансов Украины обеспечить выполнение программы заимствований и поддерживать уровень государственного долга на безопасном уровне».

В заявлении подчеркивается, что государство планирует отдавать долги стабильно и вовремя, в том числе и Международному валютному фонду.

Как ранее писал Главред, 15 марта в эфире Первого национального телеканала премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина одалживает «ровно столько, сколько нужно отдать».

«Мы уже не занимаем на зарплату, не занимаем на реализацию наших различных проектов, а занимаем ровно столько, сколько нам нужно отдать. Соответственно уровень необходимых займов снижается», – подчеркнул Азаров.

«С 2012 года происходит снижение доли нашей задолженности в нашей ВВП. То есть если в 2012 году этот процент возрастал, то в 2012 году мы впервые идем на снижение этой доли, это означает, что налоговая нагрузка или часть долгов, долговая нагрузка снижается, т.е. нам из года в год легче погашать свои обязательства», – цитирует Азарова его пресс-служба.

При этом премьер подчеркнул, что огромные долги является следствием провальной экономической политики предыдущего правительства.

Азаров сообщил, что сейчас правительство одалживает «ровно столько, сколько нам нужно отдать», в то время как «в 2009 году каждая вторая гривна, которую мы тратили, была одолженной».

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