Ученые показали мир глазами роботов (ВИДЕО)

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Британские исследователи Мэтт Джонс и Тимо Арноль, используя все системы, имеющие компьютерное зрение, создали видеоролик, в котором пытались отразить мир глазами роботов.

В своей работе они использовали системы наблюдения, охранные системы и другие системы, которые имеют компьютерное зрение, сообщает DailyTechInfo.

По мнению Тимо Арноля, именно этот фильм полностью отражает то, как роботы видят и воспринимают привычный для людей окружающий мир.

«Вместо того, чтобы заниматься сложным, длительным программированием компьютеров и роботов, не проще, используя маркеры, коды и технологии RFID, сделать наш мир более «легким для чтения» работами?» – спрашивает Джонс.

Robot readable world from Timo on Vimeo.

Для этого он предлагает на первое время, когда роботы полностью войдут в повседневную жизнь людей, наносить на объекты определенные знаки и указатели специальными чернилами, которые смогут быть видимым в ультрафиолетовом диапазоне.

По его мнению, это необходимо для различения роботов всех объектов и для безопасности как людей, так и самих машин.

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Как ранее писал Главред, в России создали человекоподобного робота-космонавта, способного работать на орбите. Аппарат SAR-400 стал первым российским космическим роботом за последние 20 лет.

В ноябре 2011 года робота испытывали в Звездном городке в Центре подготовки космонавтов, а в ближайшие два года – отправят на Международную космическую станцию (МКС), а затем, возможно, на Луну, Марс и т.д. В то же время, разработчики признают, что новинка несовершенна и уступает западным аналогам.

SAR-400 полностью копирует движения оператора и может автономно выполнять мелкую механическую работу - закручивать шурупы, играть в шахматы, обследовать обшивку на трещины. По мнению космонавтов, робот будет очень полезен, хоть и не сможет полность заменить человека.

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