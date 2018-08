Украинский министр указал Европейскому суду его место

{1-}

В компетенцию Европейского суда по правам человека не входит право диктовать Украине условия лечения экс-премьера Юлии Тимошенко.

Об этом на пресс-конференции заявил министр юстиции Александр Лавринович, сообщает Украинская правда.

«Европейский суд по правам человека не может принимать [такие] решения, у него в компетенции этого нет – где, кого лечить, каким образом», – сказал он.

Министр добавил, что если реальное состояние осужденного требует лечения за пределами колонии, для этого нет никаких препятствий, поскольку законы Украины разрешают делать это.

В то же время, пресс-служба Минюста подтвердила, что Кабмину было сообщено о том, что 15 марта 2012 года главой Пятой палаты Европейского суда по правам человека было удовлетворено ходатайство адвокатов Тимошенко о применении правила 39 Регламента Европейского суда по правам человека.

«И обязано правительство Украины обеспечить получение заявительницей медицинской помощи, соответствующей его жалобам, в соответствующем учреждении («to ensure that the applicant receives treatment appropriate to her complaints in an appropriate institutionalized setting»), – отметили в министерстве.

К заявлению адвокатов заявителя также добавлены выводы иностранных врачей, которые обследовали Тимошенко.

«Соответственно, Европейский суд не обязал правительство Украины изменять процессуальный статус заявителя, но обязал с учетом соответствующих рекомендаций, которые были сделаны врачами, обеспечить адекватное лечение госпожи Тимошенко», – уточнили в Минюсте

Как ранее писал Главред, Европейский суд по правам человека обратился к украинским властям с требованием лечить Тимошенко в стационаре специализированного медицинского учреждения.

Государственная пенитенциарная служба также сообщила, что 16 марта в адрес руководства ведомства поступило письмо Правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека с информацией о получении им запроса от Европейского суда по правам человека относительно условий содержания и лечения в Качановской исправительной колонии Тимошенко.

В связи с этим служба информирует, что «в Качановской исправительной колонии созданы все необходимые условия для осужденных, предусмотренные национальным и международным законодательством, в том числе и относительно материально-бытовых, санитарных условий содержания, а также медицинской помощи и ее лечения».

