КГБ Беларуси арестовал членов местного МММ и их счета

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Комитет государственной безопасности Беларуси задержал членов местного подразделения «МММ-2011», а также арестовал банковские счета, компьютеры и офисную технику.
В пресс-службе КГБ заявили, что от деятельности «МММ-2011», которая не зарегистрирована в Беларуси, на территории страны пострадали несколько тысяч человек. Суммарный ущерб составил 500 млн белорусских рублей ($61,5 тысячи), сообщает агентство БЕЛТА.
В Москве арестован Сергей Мавроди
Комитет госбезопасности призвал белорусов остерегаться лиц, которые, действуя от имени пирамиды, «принимают вклады и обещают доходность» в особо крупном размере».
Сторонники МММ-2011 организовали митинг
Как ранее писал Главред, после ареста основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди несколько дней назад, участники системы в разных странах перестали получать условную расчетную единицу – «МММ-валюту».
Напомним, в Украине новая финансовая пирамида Мавроди работает без лицензий и разрешений. То есть, в случае развала всей системы, пожаловаться обманутым вкладчикам некому.
фото: tza.su
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