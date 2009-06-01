Президент в гостях у Папы

В рамках визита состоялась аудиенция главы Украинского государства у Папы Римского Бенедикта ХVI, встреча с Государственным секретарем Ватикана кардиналом Тарчизио Бертоне. Виктор Ющенко также посетил могилу Папы Римского Иоанна Павла II в гротах Собора Святого Петра. Также Президент Украины встретился со студентами и семинаристами Украинской Папской коллегии – ведущего и старейшего учебного заведения Украинской греко-католической церкви в Риме. Фото пресс-службы Президента Украины