Солдата, устроившего побоище в Афганистане, вывезли в США

Американский военнослужащий, обвиняемый в убийстве 16 мирных афганцев, отправлен из Кувейта в США, где он будет содержаться в военной тюрьме строгого режима на базе Форт-Ливенворт в штате Канзас.

Ранее президент Афганистана Хамид Карзай обвинил власти США в нежелании сотрудничать в расследовании этих убийств, сообщает Би-би-си

В то же время, родственники погибших афганцев заявили, что преступление совершено не одним военнослужащим, а несколькими.

Как ранее писал Главред, 15 марта президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что Афганистан готов взять на себя ответственность за безопасность в стране уже в 2013 году и требует, чтобы к этому времени иностранные войска покинули территорию государства.

Он также потребовал от прибывшего в Кабул министра обороны США Леона Панетты, чтобы силы международной коалиции немедленно покинули сельскую местность.

«Мы готовы уже сейчас взять на себя всю ответственность за безопасность в Афганистане. Мы бы хотели, чтобы этот процесс завершился в 2013-м, а не 2014 году», – заявил Хамид Карзай.

Столь жесткое заявление связано с произошедшим несколько дней назад инцидентом, когда американский военный расстрелял 16 мирных афганцев, хотя отношения между США и Афганистаном испортились еще в феврале после случайного сожжения Корана на военной базе в Баграме.

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