Луценко проиграл в Европейском суде

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Европейский суд по правам человека не принял решения относительно лечения бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко в специализированном медицинском заведении.

Об этом председатель Украинского Хельсинского союза и сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров сообщил в интервью «Главкому», комментируя решение Европейского суда в отношении Юлии Тимошенко.

«Хочу отметить, что в отношении Юрия Луценко решения о применении статьи 39 не было принято, его не перевели (в больницу. – Ред.)», – сказал правозащитник.

В этой связи Захаров сообщил, что, насколько он знает, адвокаты Луценко обращались в Европейский суд с данным запросом.

Правозащитник также отметил, что необходимость применения статьи 39 доказать трудно, поскольку нужно предоставить все возможные документы.

«Хочу подчеркнуть, что в этом решении роли не играет фамилия Тимошенко. Это не вопрос, где есть состязательность и споры сторон. Защита Тимошенко доказывала, что состояние у нее такое, что она не может лечиться в условиях тюремной системы. Приводили доказательства в виде анализов, результатов обследований и заключений специалистов. Эксперты суда рассматривают эти документы и принимают объективное решение», – рассказал Захаров.

Как ранее писал Главред, 16 марта стало известно, что Европейский суд по правам человека вынес предписание в соответствии с правилом 39 Регламента суда об обязательном переводе Юлии Тимошенко в специализированный стационарное медицинское заведение вне системы исполнения наказаний.

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