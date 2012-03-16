СМИ: Один из мучителей Оксаны Макар был активистом «Молодых регионов» (ФОТО)

Один из трех насильников, изнасиловавших и пытавшихся убить 18-летнюю Оксану Макар в Николаеве, в 2009 году был членом Союза молодых регионов Украины.
Об этом можно узнать на официальном сайте Николаевской областной организации Партии регионов в публикации за 18 декабря 2009 года, сообщает Украинская правда.
Дело Оксаны Макар: изменит ли николаевское преступление Украину?
Речь идет о съезде лидеров студенческого самоуправления в Киеве, на котором Николаевскую область представлял член СМРУ Максим Присяжнюк.
Открылись новые факты биографий николаевских насильников
Страница на николаевском сайте «Регионов» удалена, но, по данным издания, ее можно найти в кэше Google.
Как ранее писал Главред, 18-летнюю девушку поочередно изнасиловали трое парней. Потом они попытались ее задушить, после чего завернули в одеяло, вынесли на улицу, бросили в яму и подожгли.
Против насильников возбуждено уголовное дело по статье УК Украины «умышленное убийство». Все подозреваемые находятся под стражей.
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