Российскому оппозиционеру арест заменили штрафом

{1-}

10-дневный административный арест координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова заменили штрафом в размере одной тысячи рублей.

Такое решение принял 16 марта Пресненский суд Москвы, сообщает Би-би-си.

Удальцов сообщил журналистам, что считает вынесенное решение чудом и не припомнит, чтобы подобное происходило в последние годы. Вместе с тем он намерен обжаловать и это решение, поскольку считает себя невиновным.

«Я испытываю необычайное удивление этим решением, но не могу сказать, что полностью удовлетворен, так как просил полностью отменить постановление мирового суда, признавшего меня виновным в неповиновении сотрудникам полиции и нарушении общественного порядка», - сказал Удальцов.

Оглашая решение, судья сообщила, что считает выводы, сделанные мировым судьей, обоснованными, однако отметила, что учитывая личность Удальцова и наличие у него детей, административный арест может быть заменен штрафом.

Как ранее писал Главред, 15 марта мировой участок Пресненского суда Москвы назначил координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову наказание в виде 10 суток административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции во время акции оппозиции 10 марта.

После согласованного властями митинга на Новом Арбате 10 марта Сергей Удальцов с другими активистами попытался пройти шествием к Пушкинской площади. В результате он и его сторонники были задержаны.

фото: zyalt.livejournal.com

Новости по теме:

Российский оппозиционер арестован за неповиновение полиции (ВИДЕО)

Оппозиционеру Удальцову грозит арест до 15 суток (ФОТО)

Митинг оппозиции на Новом Арбате в Москве: хроника событий (ФОТО, ВИДЕО)

Оппозиционер Удальцов отпущен из полиции

В Москве задержаны около 50 националистов