Тигипко решил поменять закон «О занятости»

Правительство готовит изменения в закон «О занятости» трудоспособного населения.

Об этом сообщил вице-премьер, министр социальной политики Сергей Тигипко в эфире Шустер Live.

«Мы подготовили и в среду, я думаю, максимально в четверг, я представлю изменения в закон «О занятости», - рассказал он.

При этом Тигипко уточнил, что речь пойдет о «помощи трудоспособным в профессиональном росте».

«В первую очередь помощь в трудоустройстве, и в том, чтобы трудоспособные люди могли строить свою карьеру и больше зарабатывать», - добавил вице-премьер.

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