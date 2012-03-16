Тигипко решил поменять закон «О занятости»

Правительство готовит изменения в закон «О занятости» трудоспособного населения.
Об этом сообщил вице-премьер, министр социальной политики Сергей Тигипко в эфире Шустер Live.
«Мы подготовили и в среду, я думаю, максимально в четверг, я представлю изменения в закон «О занятости», - рассказал он.
При этом Тигипко уточнил, что речь пойдет о «помощи трудоспособным в профессиональном росте».
«В первую очередь помощь в трудоустройстве, и в том, чтобы трудоспособные люди могли строить свою карьеру и больше зарабатывать», - добавил вице-премьер.
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