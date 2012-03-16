Тигипко готов занять пост, которую ему отвел Янукович

Лидер партии «Сильная Украина» Сергей Тигипко готов занять пост заместителя главы Партии регионов.

Об этом он заявил в эфире «Шустер Live», комментируя обещание президента Виктора Януковича о том, что Тигипко будет «минимум» заместителем главы партии.

«Думаю, да. Начнем с этого», - сказал улыбаясь Тигипко.

Как известно, в субботу, 17 марта, состоится съезд Партии регионов, на котором «Сильную Украину» вместе с ее лидером планируют принять в состав Партии регионов.

Новости по теме:

Тигипко решил поменять закон «О занятости»

Завтра Тигипко станет №2 в Партии регионов

Тигипко настроил «Сильную Украину» на Партию регионов