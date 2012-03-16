Тигипко готов занять пост, которую ему отвел Янукович

Лидер партии «Сильная Украина» Сергей Тигипко готов занять пост заместителя главы Партии регионов.
Об этом он заявил в эфире «Шустер Live», комментируя обещание президента Виктора Януковича о том, что Тигипко будет «минимум» заместителем главы партии.
«Думаю, да. Начнем с этого», - сказал улыбаясь Тигипко.
Как известно, в субботу, 17 марта, состоится съезд Партии регионов, на котором «Сильную Украину» вместе с ее лидером планируют принять в состав Партии регионов.
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