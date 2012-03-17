Чавес возвращается после лечения на Кубе

Президент Венесуэлы Уго Чавес сообщил, что возвращается на родину по завершении сеанса радиотерапии в онкологической клинике на Кубе, сообщает ВВС.
По словам Чавеса, проводить его в аэропорт прибыл лично президент Кубы Рауль Кастро.
«В эту самую минуту мы вылетаем из международного аэропорта имени Хосе Марти. Мы направляемся на юг, к нашей великой Родине! Спасибо, тебе, Господь!», - написал Чавес на своей странице в Twitter.
Очередной курс лечения Чавеса на Кубе длился три недели. Неизвестно, сколько еще сеансов радиотерапии предстоит пройти венесуэльскому лидеру, у которого диагностирован рак.
Чавес утверждает, что идет на поправку, но дает понять, что ему потребуются дополнительные процедуры в кубинской клинике.
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