Названо имя американского солдата убившего 16 афганцев

СМИ узнали имя американского военнослужащего, который обвиняется в убийстве 16 афганцев. Как передает Reuters со ссылкой на представителя американских властей, который пожелал остаться неназванным, подозреваемого зовут Роберт Бейлс (Robert Bales), он имеет чин старшего сержанта.

Как ранее писал Главред, 15 марта президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что Афганистан готов взять на себя ответственность за безопасность в стране уже в 2013 году и требует, чтобы к этому времени иностранные войска покинули территорию государства.

Он также потребовал от прибывшего в Кабул министра обороны США Леона Панетты, чтобы силы международной коалиции немедленно покинули сельскую местность.

«Мы готовы уже сейчас взять на себя всю ответственность за безопасность в Афганистане. Мы бы хотели, чтобы этот процесс завершился в 2013-м, а не 2014 году», – заявил Хамид Карзай.

Столь жесткое заявление связано с произошедшим несколько дней назад инцидентом, когда американский военный расстрелял 16 мирных афганцев, хотя отношения между США и Афганистаном испортились еще в феврале после случайного сожжения Корана на военной базе в Баграме.

Новости по теме:

Солдата, устроившего побоище в Афганистане, вывезли в США

Американца, убившего 16 человек, вывезли из Афганистана

Афганистан не простит Америке убийство мирных граждан