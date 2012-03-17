БЮТ поддержит Кличко на выборах в мэры Киева

{1-} Лидер партии «Удар» Виталий Кличко должен определиться по поводу вхождения в Комитет сопротивления диктатуре, о чем заявил первый замглавы партии «Батьківщина» Александр Турчинов в эфире телеканала «Интер», отвечая на вопрос, будет ли оппозиция выдвигать единого кандидата в мэры столицы.

«На Комитете сопротивления диктатуре, куда входят оппозиционные политики и оппозиционные партии, которые реально противостоят этому режиму, рассматривался этот вопрос. И принято решение, что именно КОД будет вместе принимать решения относительно и создания единого списка по выдвижению кандидатов в мажоритарных округах, и мы не исключаем, единый партийный список», - отметил он.

«Решение будет приниматься не отдельной политической силой, а именно всем комитетом сопротивления, решение о поддержке кандидата в мэры города Киева», - заявил Турчинов.

«Я бы хотел поддержать Виталия. Я имел с ним разговор. Достаточно долго мы с ним общались, и к Виталию я обратился, что надо определяться», - рассказал политик.

«Надо и ему присоединиться к реальной оппозиции, входить в Комитет сопротивления», - добавил он.

Ранее «Главред» сообщал, что «Батьківщина» и «Фронт змін» разделят между собой 200 мажоритарных округов. Оставшиеся 25 они отдадут остальным партиям, входящим в Комитет сопротивления диктатуре.

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