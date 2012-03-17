Турчинов: Ющенко самое место в списке Партии регионов

Экс-президент Виктор Ющенко может рассчитывать на место в списках Партии регионов, о чем заявил первый замглавы партии «Батьківщина» Александр Турчинов в эфире телеканала «Интер», отвечая на вопрос, может ли рассчитывать экс-президент на место в оппозиционном списке.

«Вы знаете, он имеет все права и основания рассчитывать на место в списках Партии регионов», - отметил политик.

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Ранее «Главред» сообщал, что «Наша Украина» готова участвовать в едином партийном списке оппозиции на парламентских выборах, о чем заявил председатель политсовета партии Валентин Наливайченко.

По его словам, «Наша Украина» выступает «за» и единый партийный список, и выдвижение единого кандидата на каждом мажоритарном округе.

Также напомним, что бютовцы неоднократно называли Ющенко предателем, из-за которого попала в тюрьму Юлия Тимошенко.

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