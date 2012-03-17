«Сильная Украина» все-таки самораспустилась

{1-} В субботу, 17 марта, в Киеве прошло заседание съезда «Сильной Украины», в котором приняли участие 332 делегата. Они поддержали предложение лидера партии Сергея Тигипко объединить реформаторские усилия с Партией регионов, поэтому решили самораспуститься.

Как сообщает пресс-служба политической силы, все это сделано с целью объединения «Сильной Украины» с Партией регионов ради активизации реформ и модернизации страны. «Одобряя политическое соглашение партий и руководствуясь законом съезд решил прекратить деятельность «Сильной Украины» путем ее ликвидации (самороспуска)», - говорится в решении съезда.

С момента объявления решения съезда прекращается членство в партии всех ее членов, деятельность руководящих органов, партийных организаций и других структурных образований, предусмотренных уставом партии.

Также было принято решение рекомендовать «сильноукраинцам» вступать в ПР, а депутатам местных советов - согласовать порядок объединения с депутатскими группами и фракциями ПР.

Ранее «Главред» сообщал, что после самороспуска «Сильной Украины» должен пройти съезд ПР, на котором Тигипко будет объявлен замом главы партии.

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