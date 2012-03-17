В Беларуси казнен минский террорист

{1-} Родственники приговоренного к смертной казни за теракт в минском метро Владислава Ковалева сообщают о приведении смертного приговора в исполнение.

Как сообщила в Фейсбуке, а затем журналистам сестра Ковалева, на адрес матери осужденного в Витебск пришло письмо из Верховного суда, в котором говорится о приведении в исполнение смертного приговора в отношении Ковалева, сообщает «Интерфакс-Украина».

Письмо было отправлено 16 марта, заявляет сестра осужденного.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Также неизвестна судьба исполнителя теракта в метро Дмитрия Коновалова, который также был приговорен к смертной казни.

Ранее «Главред» сообщал, что 14 марта президент Беларуси Александр Лукашенко отказался помиловать приговоренных к смертной казни за теракт в минском

Напомним, как сообщал «Главред», теракт на станции «Октябрьская» минского метро произошел 11 апреля 2011 года в час пик – 17:58 по местному времени. По данным спецслужб, мощность взрывного устройства, начиненного поражающими элементами, составила около 5 кг в тротиловом эквиваленте.

В результате теракта погибли 15 человек, еще около 200 получили ранения.

30 ноября 2011 года Верховный суд Беларуси признал 25-летних Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева виновными и приговорил их к смертной казни.

7 декабря Владислав Ковалев подал прошение о помиловании. Дмитрий Коновалов признал приговор и отказался просить о помиловании.

фото: 1tv.ru

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