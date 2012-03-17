Съезд Партии регионов охраняют «Беркут» и снайперы

В киевском Международном выставочном центре собираются делегаты на 13-й съезд Партии регионов. Их охраняют простые милиционеры, сотня беркутовцев и даже снайперы.

Возле здания стоит около 100 сторонников «регионалов». Они держат национальные и партийные флаги, сообщает Gazeta.ua.

По периметру стоят милиционеры. Как рассказал один из них, их сюда свезли на 6.45 утра, хотя съезд должен был начаться в 12.

«Здесь весь Днепровский райотдел - 50 человек. Есть также «угошникы» (работники Управление госохраны - Ред.), около 100 «беркутовцев», на близлежащих домах есть снайперы. Но даже мы не знаем, где именно», - сообщил правоохранитель.

По словам милиционера, они здесь будут до 15.00.

Ранее «Главред» сообщал, что прошел съезд партии «Сильная Украина», который принял решение о самороспуске партии и вхождении ее членов в состав ПР. При этом планируется. Что на съезде «регионалов» бывший глава «сильноукраинцев» Сергей Тигипко будет избран замом главы ПР.

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