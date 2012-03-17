Янукович потребовал проведения честных выборов в Раду

{1-} Президент Виктор Янукович потребовал проведения парламентских выборов в соответствии с демократическими стандартами. О чем он заявил на проводимом в Киеве 13-м съезде Партии регионов.

«Как глава государства и гарант соблюдения Конституции я требую: выборы должны быть и пройти в честной борьбе, согласно букве и духу избирательного законодательства, с соблюдением принципов демократии и равности участия в избирательном процессе», - передает слова главы государства «Интерфакс-Украина»

Янукович отметил, что новый закон о выборах стал для всех примером широкого политического компромисса и взаимопонимания и выразил убеждение, что избирательные процедуры будут соблюдены.

Он также отметил, что избирательная кампания должна быть организована, как «широкий диалог политиков и избирателей».

По словам Януковича, задача такого диалога – поиск широкого социального консенсуса в отношении путей развития Украины.

Глава государства подчеркнул, что от проведения выборов зависит, в том числе, имидж страны.

Ранее «Главред» сообщал, что проводимый в киевском Международном выставочном центре 13-й съезд Партии регионов охраняют простые милиционеры, сотня беркутовцев и даже снайперы.

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