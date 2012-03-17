Тигипко избран замом председателя Партии регионов

{1-} В субботу, 17 марта, на проводимом в Киеве 13-м съезде Партии регионов Сергей Тигипко единогласно был избран заместителем председателя ПР и членом политсовета,а члены самораспустившейся партии «Сильная Украина» вступили в Партию регионов.

Политическое соглашение об объединении партий подписали председатель Партии регионов Николай Азаров и Сергей Тигипко, который возглавлял партию «Сильная Украина», сообщает «Интерфакс-Украина».

Президиуму политсовета Партии регионов, совету регионов, местным партийным организациям поручено предпринять необходимые меры для решения организационных вопросов, связанных с обеспечением процесса слияния.

Азаров вручил Тигипко партийный билет члена Партии регионов. Кроме того, Тигипко был единогласно избран заместителем председателя Партии регионов и членом политсовета партии.

Напомним, что 17 марта, двумя часами ранее, тоже в Киеве прошло заседание съезда «Сильной Украины», в котором приняли участие 332 делегата. Они поддержали предложение лидера партии Тигипко объединить реформаторские усилия с Партией регионов, поэтому решили самораспуститься.

фото: blog.liga.net

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