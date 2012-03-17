В Германии скончался нацистский преступник Иван Демьянюк

{1-} В субботу, 17 марта, немецкое радио сообщило о том, что в возрасте 91 года скончался нацистский преступник Иван Демьянюк.

По его информации, Демьянюк умер в доме для престарелых в Баварии.

Изначально сообщения о смерти преступника появились в немецких СМИ, позже их подтвердили в полиции.

Ранее «Главред» сообщал, что в мае 2011-го Демьянюка признали соучастником в убийстве почти 30 тысяч человек в лагере смерти Собибор во время Второй Мировой войны. Такое решение суд Мюнхена постановил на основании того, что Демьянюк был охранником в Собиборе.

Впервые в Германии человека признали соучастником в убийствах без доказательств его участия в самих убийствах, а на основе данных о том, что он служила надзирателем в лагере смерти.

Тогда Демьянюка приговорили к пяти годам тюрьмы, но освободили сразу же после процесса на время рассмотрения апелляции. Это, как прогнозируют, может длиться до двух лет.

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