Азаров не позволил столкнуть его лбами с Тигипко

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Лидер Партии регионов Николай Азаров не видит в лице Сергея Тигипко своего конкурента и не позволит сталкивать их лбами.

Об этом он сказал на брифинге после съезда Партии регионов, где Тигипко избрали заместителем председателя партии, сообщает Украинская правда.

Вопрос «не боится ли он, что Тигипко подсидит Азарова» возмутил лидера партии настолько, что он даже не хотел на него отвечать. Отказ возмутил журналистов, которые начали требовать, чтобы он ответил.

«Видите, что их интересует? Самое главное – это столкнуть нас лбами. Не получится», – сказал Азаров, обращаясь к Тигипко, который стоял рядом с ним.

«Мы два года проработали вместе, и Сергей Леонидович меня не подставлял, и сейчас не подставит», – таким стал ответ Азарова на вопрос о «подсиживании».

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«Когда нужно будет уйти Азарову, он уйдет», – добавил премьер-министр.

На вопрос, кто будет руководителем штаба Партии регионов, Азаров также ответил уклончиво: «Это будет решаться тогда, когда наступит для этого время».

В этой связи Азаров добавил, что Партия регионов ведет переговоры «с рядом политических сил об объединении», но не назвал, с какими.

Как ранее писал Главред, 17 марта в Киеве прошел 13-й съезд Партии регионов, на котором Сергей Тигипко единогласно был избран заместителем председателя ПР и членом политсовета, а члены самораспустившейся партии «Сильная Украина» вступили в Партию регионов.

Политическое соглашение об объединении партий подписали председатель Партии регионов Николай Азаров и Сергей Тигипко, который возглавлял партию «Сильная Украина».

фото: blog.liga.net

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