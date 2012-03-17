В Москве прошли митинги и задержания (ФОТО)

На Пушкинской площади в центре Москвы 17 марта прошел митинг, который организаторы назвали «встречей с депутатом Геннадием Гудковым («Справедливая Россия»)», на который собрались около 500 представителей оппозиции.

Возле памятника Пушкину была организована площадка для выступающих. Люди затрагивали самые различные темы – политическую реформу, ряд судебных приговоров, уголовное преследование участниц группы Pussy Riot, создание общественного телевидения. На акции выступили оппозиционеры Борис Немцов и Сергей Удальцов, журналистка Ольга Романова, депутат Дмитрий Гудков, сообщает Интерфакс.

Перед началом «встречи с депутатом» по периметру Пушкинской были установлены полицейские автобусы и грузовики с военнослужащими внутренних войск, на площади дежурят усиленные наряды полиции. Полиция усилила меры безопасности в столичной подземке на прилегающих к Пушкинской площади станциях метро.

Среди пришедших на площадь были активисты различных оппозиционных движений, от крайне левых до правых.

Митинг оппозиции на Новом Арбате в Москве: хроника событий (ФОТО, ВИДЕО)

Во время митинга к лидерам оппозиции пробились «молодые люди спортивного телосложения» и стали задавать провокационные вопросы. Оппозиционеры встретили посетителей лозунгом «Наши», вон!»

В то же время, пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что полиция задержала более 20 нарушителей общественного порядка на площади Революции в центре Москвы за попытку провести несанкционированный митинг.

Как ранее писал Главред, президент российского Центра стратегических разработок (ЦСР) Михаил Дмитриев выступил с неутешительным прогнозом.

По его мнению, Россию в ближайшие шесть лет ждет «чрезмерно затяжной и неопределенный процесс политической трансформации», рискующий сорваться в политическую нестабильность. Усугубляться это будет новой волной экономического кризиса – не менее тяжелой, чем было в 2008-2009 году. Для властей уже в ближайшие месяцы начнутся проблемы гораздо более серьезные, чем массовые протесты в Москве. Примерно к середине президентского срока Владимира Путина – через три года – страна будет вынуждена провести досрочные парламентские выборы, а к концу шестилетия рейтинг самого Путина может скатиться ниже 10%. При этом, что бы власть ни делала, как бы ни пыталась выправить ситуацию, поля для маневра у нее больше не существует.

фото: Moscow-Live.ru, НТВ

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